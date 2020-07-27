Fenerbahçe'ye Ersin Zehir önerildi!
Gelecek sezonun transfer çalışmaları kapsamında orta sahaya alternatif oyuncu arayan Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, St. Pauli forması giyen gurbetçi oyuncu Ersin Zehir'i sarı-lacivertli takıma önerdi.
Orta sahaya alternatif olarak genç ve yetenekli isimler arayan Fenerbahçe'ye 22 yaşındaki gurbetçi ön libero Ersin Zehir teklif edildi.
St. Pauli'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu ön libero dişında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin birkaç gün için düşünme süresi istediği sonrasında kararını ileteceği ifade edildi.
ERSİN ZEHİR KİMDİR?
Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 1.83 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 400 bin euro civarında. Bu sezon 16 maçta forma giyen Ersin Zehir 1 gol kaydetti. 15 Ocak 1998'de Almanya'nın Lübeck kentinde doğan Ersin Zehir, futbol hayatına da Türkischer SV Lübeck takımında başladı. 2013'te VfB Lübeck'e transfer olan yetenekli futbolcu, 1 yıl sonra ise St. Pauli alt yapısına geçti. U17'den itibaren tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Zehir, 2018 yılından beri de A Takım'da oynuyor.
- 27.07.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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