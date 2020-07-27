Fenerbahçe'ye Ersin Zehir önerildi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Menajerler tarafından F.Bahçe'ye önerildi!

'ye önerildi!

Fenerbahçe'ye Ersin Zehir önerildi!

Gelecek sezonun çalışmaları kapsamında orta sahaya alternatif oyuncu arayan 'ye sürpriz bir öneri geldi. Menajerler, St. Pauli forması giyen gurbetçi oyuncu 'i sarı-lacivertli takıma önerdi.

Orta sahaya alternatif olarak genç ve yetenekli isimler arayan 'ye 22 yaşındaki gurbetçi ön libero teklif edildi.

St. Pauli'de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu ön libero dişında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe yönetiminin birkaç gün için düşünme süresi istediği sonrasında kararını ileteceği ifade edildi.

ERSİN ZEHİR KİMDİR?

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 1.83 boyundaki ön liberonun piyasa değeri 400 bin euro civarında. Bu sezon 16 maçta forma giyen Ersin Zehir 1 gol kaydetti. 15 Ocak 1998'de 'nın Lübeck kentinde doğan Ersin Zehir, futbol hayatına da Türkischer SV Lübeck takımında başladı. 2013'te VfB Lübeck'e olan yetenekli futbolcu, 1 yıl sonra ise St. Pauli alt yapısına geçti. U17'den itibaren tüm yaş kategorilerinde forma giyen Ersin Zehir, 2018 yılından beri de A Takım'da oynuyor.

  1. 27.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'ye Ersin Zehir önerildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA