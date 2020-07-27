Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yeni sezon öncesi kanatlarına hızlı oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncuyu kiralamayı planlıyor. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri

27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:13 Güncelleme: 27.07.2020 08:13
Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.

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Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sarı-lacivertli takım, daha önce Onyekuru'nun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncu için harekete geçti.

Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti...

Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı.

Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu sezon Premier Lig'e veda eden Bournemouth'ta forma giyen Nijerya asıllı Hollandalı yıldız için girişimlere başlandı. Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.

Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'dan Bournemounth'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız Premier Lig'de oynadığı 14 maçta takımına gol veya asist katkısı veremedi.

Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...

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