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Kanat transferinde büyük kapışma! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Yeni sezon öncesi kanatlarına hızlı oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncuyu kiralamayı planlıyor. İşte detaylar... Son dakika transfer haberleri
27 Temmuz 2020 Pazartesi 08:13
Güncelleme: 27.07.2020 08:13
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Süper Lig'i istediği gibi tamamlayamayan ve gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, kanat transferinde atağa kalktı.
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Sarı-lacivertli takım, daha önce Onyekuru'nun yerini doldurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın da gündemine gelen genç oyuncu için harekete geçti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Kanatlara hızlı oyuncu alacağız" demişti...
Takvim'de yer alan habere göre transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arnaut Danjuma'yı gündemine aldı.
Bu sezon Premier Lig'e veda eden Bournemouth'ta forma giyen Nijerya asıllı Hollandalı yıldız için girişimlere başlandı. Alınan bilgilere göre yönetim, 22 yaşındaki Danjuma'yı 1 yıllığına kiralamak istiyor.
Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'dan Bournemounth'a 18 milyon Euro karşılığında transfer olan genç yıldız Premier Lig'de oynadığı 14 maçta takımına gol veya asist katkısı veremedi.