Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Süper Lig'de 34. hafta mücadelelerinin tamamlanmasıyla, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekipler temaslarını sıklaştırdı. Yurtdışı transfer girişimlerinin yanı sıra kulüpleri yurtiçinde de oldukça hareketli günler beklerken, ligde performansıyla dikkat çeken birçok oyuncunun sözleşmesi ligin tamamlanmasıyla sona ermiş durumda. Peki bu isimler hangileri? İşte Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla beraber sözleşmesi biten isimler... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)