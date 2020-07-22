Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Süper Lig'de 34. hafta mücadelelerinin tamamlanmasıyla, yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren ekipler temaslarını sıklaştırdı. Yurtdışı transfer girişimlerinin yanı sıra kulüpleri yurtiçinde de oldukça hareketli günler beklerken, ligde performansıyla dikkat çeken birçok oyuncunun sözleşmesi ligin tamamlanmasıyla sona ermiş durumda. Peki bu isimler hangileri? İşte Süper Lig'de sezonun tamamlanmasıyla beraber sözleşmesi biten isimler... (Oyuncular piyasa değerlerine göre sıralanmıştır)

22 Temmuz 2020 Çarşamba 13:04 Güncelleme: 27.07.2020 10:42
Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Boğaçhan Kazmaz

Mevki: Kaleci

Yaş: 19

Kulüp: Ç. Rizespor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Doğukan Özkan

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Beşiktaş

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Erten Ersu

Mevki: Kaleci

Yaş: 26

Kulüp: Fenerbahçe

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Mücahit Atalay

Mevki: Kaleci

Yaş: 28

Kulüp: Konyaspor

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

Süper Lig'de sezon resmen tamamlandı! İşte sözleşmesi biten isimler

Mahmut Akan

Mevki: Sol bek

Yaş: 26

Kulüp: Ankaragücü

Piyasa Değeri: 50 bin Euro

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