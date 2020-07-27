Fenerbahçe'de flaş gelişme! 1 yıl daha...

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin kaptanı, önceki akşam oynanan Çaykur Rize maçının 64. dakikasında alkışlarla oyundan ayrılmış, futbol kariyerinin son maçı olması dolayısıyla kaptanlık pazubandını 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz'a bırakmıştı. Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe yönetimi Emre'ye çok farklı bir taleple gitti. Yönetim, Emre'nin sportif direktörlük görevine başlamasını ancak 1 yıl daha futbolcu olarak devam etmesini istiyor.

ANNESİ DE BIRAKMASINI İSTEMİYOR

Kaptan, bu talebe henüz yanıt vermedi. Annesinin de futbolu bırakmamasını istediği için kafası karışan 40 yaşındaki yıldız, düşünmek için süre istedi. Emre, bugün ya da yarın geniş kapsamlı bir açıklama ile son sözünü söyleyecek. 1 yıl daha devam kararı alırsa, hem sportif direktör hem futbolcu olarak hizmete devam edecek.