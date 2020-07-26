Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! 'Emre Belözoğlu gelecek sezon da...' - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! "Emre Belözoğlu gelecek sezon da..."

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! "Emre Belözoğlu gelecek sezon da..."

Süper Lig'de dün oynanan 7 karşılaşmayı değerlendiren ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı övgüye boğdu. Fenerbahçe'de futbolu bırakan Emre Belözoğlu'yle ilgili flaş bir itiraf bulunan Dilmen, sezonun en iyi 11'ini de belirledi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları...

26 Temmuz 2020 Pazar 12:43 Güncelleme: 26.07.2020 13:30
Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Emre Belözoğlu gelecek sezon da...

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvman Dilmen, Süper Lig'in kaderini belirleyen 7 karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Emre Belözoğlu gelecek sezon da...

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş üç büyükleri kurtardı Belki de futbol tarihimizde ilk sezon üç büyüklerin ilk üçe giremediği. Bunu Beşiktaş engelledi son hafta. O kadar olumsuzluklarına rağmen Sergen Hoca ile çok büyük bir çıkış yaşadılar."

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Emre Belözoğlu gelecek sezon da...

"Abdullah Avcı ve Avcı'dan sonra ayırıyorum bu sezon Beşiktaş'ı."

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Emre Belözoğlu gelecek sezon da...

"Alanyaspor, 2-0'dan geldi 3-2 yaptı. Erol Hoca kupayı düşünerek rotasyon yapmış ama sonra esas oyuncuları sokunca değişti oyun."

Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! Emre Belözoğlu gelecek sezon da...

"Lig analizinde hayal kırıkları var. Bir de tabi pandemi arası oldu. Bunu hafif geçmemek lazım. Oyuncu sakatlıkları, virüse yakalanan oyuncuları biliyoruz."

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