Rıdvan Dilmen resmen açıkladı! "Emre Belözoğlu gelecek sezon da..."

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

"Beşiktaş üç büyükleri kurtardı Belki de futbol tarihimizde ilk sezon üç büyüklerin ilk üçe giremediği. Bunu Beşiktaş engelledi son hafta. O kadar olumsuzluklarına rağmen Sergen Hoca ile çok büyük bir çıkış yaşadılar."