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Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı sonrası şampiyonluğunu kutlamak üzere üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İşte o görüntüler...
26 Temmuz 2020 Pazar 21:28
Güncelleme: 26.07.2020 21:29
2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk turuna çıktı.
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Başakşehir kupayı almak üzere Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi
Medipol Başakşehir futbolcuları üstü açık otobüste şampiyonluğu doyasıya kutladı.
İşte o görüntüler...