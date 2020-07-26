Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler Galeri Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...

Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...

Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçı sonrası şampiyonluğunu kutlamak üzere üstü açık otobüsle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi. İşte o görüntüler...

26 Temmuz 2020 Pazar 21:28 Güncelleme: 26.07.2020 21:29
Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...

2019/20 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, ligin son haftasında oynanan Kasımpaşa maçının ardından şampiyonluk turuna çıktı.

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Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...

Başakşehir kupayı almak üzere Başakşehir Fatih Terim Stadı'na geldi

Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...

Medipol Başakşehir futbolcuları üstü açık otobüste şampiyonluğu doyasıya kutladı.

İşte o görüntüler...

Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...
Başakşehir şampiyonluğu kutluyor! İşte o anlar...
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