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Başakşehir'den Başkan Erdoğan'a büyük jest! Forması emekli edildi
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayarak tarihinde bir ilke imza atan Medipol Başakşehir, şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutladı. Kutlamalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başakşehir Stadı'nın açılışında giydiği 12 numaralı forması da emekli edildi. İşte kutlamadan kareler...
27 Temmuz 2020 Pazartesi 00:43
Güncelleme: 27.07.2020 00:43
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Süper Lig tarihinde ilk şampiyonluğunu kazanan Medipol Başakşehir, kupasını TFF Başkanı Nihat Özdemir'den aldı.
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Süper Lig'in 2019-20 sezonunda 69 puanla şampiyon olan Medipol Başakşehir, Kasımpaşa maçının ardından kutlamalara başladı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndan Başakşehir Fatih Terim Stadı'na üstü açık otobüsle gelen futbolcular ile teknik heyet, yol boyunca coşku yaşadı.
Takımı taşıyan otobüsün Başakşehir'e gelmesi ile stat önündeki taraftarlar meşale yakarken sokaklarda ve balkonlara bulunan taraftarlar bayrak sallayıp destek tezahüratlarında bulundu. Turuncu-lacivertlilerin stattaki şampiyonluk kutlamalarına ise yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle 3 bin 500 taraftar ateş ölçümü yapıldıktan sonra alındı.
SANATÇILAR SAHNE ALDI
Medipol Başakşehir'in Fatih Terim Stadı'ndaki şampiyonluk kutlamaları Fettah Can, Murat Dalkılıç, Serdar Ortaç ve Hande Yener'in sahne alması ile devam etti. Stat içine kurulan dev platformda sevilen şarkılarını seslendiren sanatçılara tribünlerde yer alanlar eşlik etti.
ŞAMPİYON, KUPASINI NİHAT ÖZDEMİR'DEN ALDI
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen organizasyonu protokol tribününden takip etti. Kutlamalar, kulüp çalışanlarının sahneye davet edilmesi ile devam etti. Daha sonra idare kadro, sonrasında ise turuncu-lacivertli futbolcular saha içerisinde yer alan dev platforma tek tek isimleri anons edilerek çıktı.