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28 Temmuz 2020, Salı
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Eskilere tepki var!

Eskilere tepki var!

Sağ bek için ile görüşen , 35 yaşındaki eski oyuncusu ile el sıkışmıştı. Yönetim, eski sol beki için de girişimlerini sürdürüyor. İki oyuncunun transferi taraftarı ise böldü.

Sağ bek için ile görüşen , 35 yaşındaki eski oyuncusu ile el sıkışmıştı. Yönetim, eski sol beki için de girişimlerini sürdürüyor. İki oyuncunun transferi taraftarı ise böldü. Bir grup sarı-lacivertli taraftar önceki gece Ülker Stadı'nın önüne iki oyuncunun forma numaralarının yer aldığı, "77 - İstemiyoruz - 88" pankartı astı.
  1. 28.7.2020
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