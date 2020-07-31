Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Premier Lig'den geliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den forvet hamlesi! Premier Lig'den geliyor

'den forvet hamlesi! Premier Lig'den geliyor

Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Premier Lig'den geliyor

'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde son olarak Brighton forması giyen İranlı oyuncu gündeme geldi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

için çalışmalarını sürdüren 'nin, Brighton forması giyen İranlı oyuncu için devreye girdiği iddia edildi.

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen isim Alireza Jahanbakhsh oldu. İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler'in devreye girdiği aktarıldı.

BRIGHTON'DA MUTSUZ

Sqenf Foot'un haberine göre Fenerbahçe, Brighton forması giyen Jahanbakhsh'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Nitekim oyuncunun da Brighton'daki sürelerinden memnun olmamasının transferde avantaj yaratabileceği düşünülse de İngiliz ekibi onu kiralık olarak göndermeye pek sıcak bakmıyor.

19 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Brighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon Euro'ya transfer ettiği Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti. İran da önemli isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, daha fazla şans bulmak adına Fenerbahçe opsiyonunu değerlendirebilir.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 20:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Premier Lig'den geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA