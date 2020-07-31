Fenerbahçe'den forvet hamlesi! Premier Lig'den geliyor
Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de forvet arayışları sürüyor. Sarı lacivertlilerde son olarak Brighton forması giyen İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh gündeme geldi. İşte transfere dair tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Brighton forması giyen İranlı oyuncu Alireza Jahanbakhsh için devreye girdiği iddia edildi.
Fenerbahçe, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken gündeme gelen isim Alireza Jahanbakhsh oldu. İranlı yıldız için Sarı-Lacivertliler'in devreye girdiği aktarıldı.
BRIGHTON'DA MUTSUZ
Sqenf Foot'un haberine göre Fenerbahçe, Brighton forması giyen Jahanbakhsh'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Nitekim oyuncunun da Brighton'daki sürelerinden memnun olmamasının transferde avantaj yaratabileceği düşünülse de İngiliz ekibi onu kiralık olarak göndermeye pek sıcak bakmıyor.
19 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ
Brighton'ın 2018'de AZ Alkmaar'dan 19 milyon Euro'ya transfer ettiği Jahanbakhsh, bu sezon takımıyla birlikte toplamda sadece 12 maça çıkabilirken 2 gol kaydetti. İran Milli Takımının da önemli isimleri arasında yer alan 26 yaşındaki oyuncu, daha fazla şans bulmak adına Fenerbahçe opsiyonunu değerlendirebilir.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 20:44
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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