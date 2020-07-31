Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Zajc'a Yunan devi talip oldu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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'de sürpriz gelişmesi! Zajc'a Yunan devi talip oldu

Fenerbahçe'de sürpriz transfer gelişmesi! Zajc'a Yunan devi talip oldu

'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı için kulüp yönetimi 'satılabilir' kararını almıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Yunan basını konu ile ilgili yazdığı haberde yıldız futbolcuya o dev kulübün talip olduğunu duyurdu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'de bir türlü istenileni veremeyen , yol ayrımına geldi. Yunan basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Sloven yıldıza 'un talip olduğunu duyurdu.

Pagenews.gr'nin haberinde, Olimpiakos patronu Pedro Martins'in, Sloven yıldızı kadrosunda görmek istediği ifade edildi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Wolves ile karşı karşıya gelecek Yunan ekibinin, bu maçlarda Zajc'ı oynatamayacak olması da problem değil. Sloven yıldız, yeni sezon için kadroda düşünülüyor.

Haberin detaylarında Miha Zajc'ın temel özelliklerine yer verilirken, 10 numara ve 8 numara pozisyonlarında forma giyebildiği, oyunu çabuk çözebildiği aktarıldı. Bu yıl Fenerbahçe formasıyla toplamda 17 maça çıktığı yazılan Zajc'ın, 2 gol 1 asist yaptığı bilgisine yer verildi.

"SLOVENYA'NIN KİLİT ADAMI"
Öte yandan Miha Zajc için yazılan raporda, "Komşu ülke kulübüyle 2023 yılında dek sözleşmesi var. Milli takımla 15 maç oynadı ve 4 gol attı. Son yıllarda Slovenya Milli Takımı'nın vazgeçilmez bir üyesi oldu. Ayrıca, takımın kilit oyuncusu denilebilir." denildi.

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 17:37
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