HaberlerGaleriFenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu yerli ve genç isimlerle de güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig'in dev kulüplerinin transfer listesinde olan Bursasporlu Burak Kapacak için teklifini yapan sarı-lacivertliler, bu transfer için 2 oyuncusunu takasta önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
31 Temmuz 2020 Cuma 15:01
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Süper Lig devlerinin transfer listesinde bulunan Burak Kapacak için elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, ilk teklifini Bursaspor'a iletti.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, genç oyuncu için Bursaspor'a resmi teklifini sundu.
Yeşil-beyazlıların Süper Lig'e çıkmayı başaramaması sonrasında Fenerbahçe, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Barış Alıcı ile bir genç oyuncuyu daha vererek bonservisini almayı önerdi.
Bursaspor'un nakit parada ısrar ettiği ifade ediliyor.