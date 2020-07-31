Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu yerli ve genç isimlerle de güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig'in dev kulüplerinin transfer listesinde olan Bursasporlu Burak Kapacak için teklifini yapan sarı-lacivertliler, bu transfer için 2 oyuncusunu takasta önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri