Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosunu yerli ve genç isimlerle de güçlendirmek için harekete geçti. Süper Lig'in dev kulüplerinin transfer listesinde olan Bursasporlu Burak Kapacak için teklifini yapan sarı-lacivertliler, bu transfer için 2 oyuncusunu takasta önerdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri

31 Temmuz 2020 Cuma 15:01
Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, yurt içi ve yurt dışında da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

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Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Süper Lig devlerinin transfer listesinde bulunan Burak Kapacak için elini çabuk tutan sarı-lacivertliler, ilk teklifini Bursaspor'a iletti.

Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe, genç oyuncu için Bursaspor'a resmi teklifini sundu.

Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Yeşil-beyazlıların Süper Lig'e çıkmayı başaramaması sonrasında Fenerbahçe, 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Barış Alıcı ile bir genç oyuncuyu daha vererek bonservisini almayı önerdi.

Fenerbahçe transferin gözde ismine karşılık 2 oyuncu önerdi!

Bursaspor'un nakit parada ısrar ettiği ifade ediliyor.

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