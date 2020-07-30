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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'i 7. sırada bitiren sarı lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, birçok ismi transfer listesine eklemişti. Kanarya'nın 52 oyuncudan oluşan transfer havuzuna ise A Spor ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan oyuncuların listesi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

30 Temmuz 2020 Perşembe 23:09 Güncelleme: 30.07.2020 23:13
Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündeme gelmişti.

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Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Sarı-lacivertliler kötü geçen sezonun ardından yapacağı transferlerle 21 takımla oynanacak olan Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk yarışında yer almak istiyor.

Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Kanarya'nın transfer havuzu ortaya çıktı.

Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan kadro kalitesini arttıracak oyuncu listesine A Spor ulaştı. İşte o isimler...

Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

WALDEMAR ALTON - STOPER (HANNOVER)

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