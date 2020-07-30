Açıklıyoruz! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Süper Lig'i 7. sırada bitiren sarı lacivertliler, gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, birçok ismi transfer listesine eklemişti. Kanarya'nın 52 oyuncudan oluşan transfer havuzuna ise A Spor ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesinde transfer havuzunda yer alan oyuncuların listesi... | Son dakika Fenerbahçe haberleri