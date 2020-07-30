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Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa bir süre sonra yeni teknik direktörü Erol Bulut'u açıklamayı beklerken, bir yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda Erol Bulut'un 1 numaralı istediği transfer olarak bilinen Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas için Yunan basını, önemli bir haberi kaleme aldı ve "Fenerbahçe Bakasetas için çok şey ödemek zorunda!" dedi. İşte o haber ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

30 Temmuz 2020 Perşembe 17:04 Güncelleme: 30.07.2020 17:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





