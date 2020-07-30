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Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa bir süre sonra yeni teknik direktörü Erol Bulut'u açıklamayı beklerken, bir yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda Erol Bulut'un 1 numaralı istediği transfer olarak bilinen Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas için Yunan basını, önemli bir haberi kaleme aldı ve "Fenerbahçe Bakasetas için çok şey ödemek zorunda!" dedi. İşte o haber ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Temmuz 2020 Perşembe 17:04
Güncelleme: 30.07.2020 17:19
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Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması beklenilen Erol Bulut, sarı lacivertlilere Alanyasporlu Bakasetas ile gelmek istiyor ancak Yunan basını, bu transferin kolay olmayacağını aktardı.
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Pagenews.gr adlı internet sitesinin okuyucularına konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;
"AEK'da geçen 3 yılın ardından Bakasetas, geçtiğimiz yaz yurt dışına çıkmaya karar verdi. Yunan forvet Türkiye'ye transfer oldu ve bundan dolayı hiç pişman olmadı. Çünkü 'Baka' burada çok iyi bir performans sergiledi.
Ekibin en etkili ve oyunu belirleyici isimlerinden biri olduğunu söylemek abartı olmaz. Erol Bulut, onun yeteneklerini takdir ediyor ve onu olmasını istediği yerde oynattı.
"TÜRKİYE BAKASETAS'I İSTEDİ" Bu etkileyici performansıyla beraber Türkiye'deki büyük takımlar onu istedi. Görünen o ki, Yunan yıldız ve hocası, gelecek sezon başka bir takımda çalışacaklar.