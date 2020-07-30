Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, kısa bir süre sonra yeni teknik direktörü Erol Bulut'u açıklamayı beklerken, bir yandan da transfer için var gücüyle çalışıyor. Bu bağlamda Erol Bulut'un 1 numaralı istediği transfer olarak bilinen Alanyaspor'un 10 numarası Bakasetas için Yunan basını, önemli bir haberi kaleme aldı ve "Fenerbahçe Bakasetas için çok şey ödemek zorunda!" dedi. İşte o haber ve detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
30 Temmuz 2020 Perşembe 17:04 Güncelleme: 30.07.2020 17:19
Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması beklenilen Erol Bulut, sarı lacivertlilere Alanyasporlu Bakasetas ile gelmek istiyor ancak Yunan basını, bu transferin kolay olmayacağını aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

Pagenews.gr adlı internet sitesinin okuyucularına konu ile ilgili yazdığı haber şu şekilde oldu;

Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

"AEK'da geçen 3 yılın ardından Bakasetas, geçtiğimiz yaz yurt dışına çıkmaya karar verdi. Yunan forvet Türkiye'ye transfer oldu ve bundan dolayı hiç pişman olmadı. Çünkü 'Baka' burada çok iyi bir performans sergiledi.

Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

Ekibin en etkili ve oyunu belirleyici isimlerinden biri olduğunu söylemek abartı olmaz. Erol Bulut, onun yeteneklerini takdir ediyor ve onu olmasını istediği yerde oynattı.

Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...

"TÜRKİYE BAKASETAS'I İSTEDİ"
Bu etkileyici performansıyla beraber Türkiye'deki büyük takımlar onu istedi. Görünen o ki, Yunan yıldız ve hocası, gelecek sezon başka bir takımda çalışacaklar.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA