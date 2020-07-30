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Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, daha önce 10.5 milyon euro bonservisle Arabistan kulübü Al Nassr'a sattığı Giuliano konusunda davalık oldu. Al Nassr yöneticisi, yaptığı açıklamada ödemeleri gereken parayı zamanında yatırmadıklarını itiraf ederken, faizli ücret ödemek zorunda kalabileceklerini ifade etti. İşte o rakam ve detaylar...

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:26 Güncelleme: 30.07.2020 11:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





