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Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, daha önce 10.5 milyon euro bonservisle Arabistan kulübü Al Nassr'a sattığı Giuliano konusunda davalık oldu. Al Nassr yöneticisi, yaptığı açıklamada ödemeleri gereken parayı zamanında yatırmadıklarını itiraf ederken, faizli ücret ödemek zorunda kalabileceklerini ifade etti. İşte o rakam ve detaylar...
30 Temmuz 2020 Perşembe 10:26
Güncelleme: 30.07.2020 11:48
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Fenerbahçe, Giuliano konusunda Arabistan kulübü Al Nassr ile büyük bir uyuşmazlık içinde. Öte yandan sarı lacivertliler, geciken taksit nedeniyle faizli geri dönüş alabilir.
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Arabistan basınında yer alan bilgilere göre kısa süre öncesine kadar Fenerbahçe'ye yeniden dönebileceği iddia edilen Giuliano konusunda CAS'a başvuruldu.
Al-Nassr'dan maaşını zamanında alamadığı için FIFA'ya başvuran yıldız futbolcu, buradan çıkacak kararı bekliyor.
Tecrübeli oyuncu, bonservisini eline alıp Kanarya'ya dönmek için elinden geleni yapıyor.
Fenerbahçe, daha önce Brezilyalı oyuncuyu 10.5 milyon euro bonservis rakamıyla Al Nassr kulübüne satmıştı.