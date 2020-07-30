Transfer gündemindeki isim kriz yarattı! Fenerbahçe...
Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, Emre Belözoğlu'nun yönetime önerdiği isim camiada kaosa neden oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
30 Temmuz 2020 Perşembe 08:45
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Süper Lig'de sezonu istediği yerde bitiremeyen Fenerbahçe, yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
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Transferle ilgili işlemleri ise yeni sezonda sportif direktör olması beklenen tecrübeli futbolcu Emre Belözoğlu yürütüyor.
Belözoğlu'nun yönetime önerdiği bir isim krize neden oldu. İşte ayrıntılar...
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'de Brahim Darri kaos yarattı. Emre Belözoğlu'nun yeni sezon için mutlaka transfer edilmesi gerektiğini yönetime söylediği Fatih Karagümrük'ün Hollandalı oyuncusu ortalığı karıştırdı.
Karagümrük Kulübü bu oyuncu için 1 milyon Euro isterken, Darri de 600 bin Euro talep etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Darri'nin transfer edilmesine soğuk baktığı öğrenildi. Sarı-lacivertli taraftarların da sosyal medyada Darri'yle ilgilenilmesine isyan ettiği öne sürüldü.
BRAHIM DARRI KİMDİR?
14 Eylül 1994 yılında dünyaya gelen Brahim Darri, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük takımında orta saha ve sol kanat pozisyonunda görev yapıyor. 26 yaşındaki futbolcu Hollanda vatandaşıdır. Profesyonel kariyerine 2011 yılında Vitesse kulübünde başlamıştır. Ardından BV De Graafschap, Heracles Almelo, NEC, Den Bosch ve Fatih Karagümrük kulüplerinde oynamıştır. 26 yaşındaki futbolcu bedelsiz olarak Fatih Karagümrük takımına transfer olmuştur. Fatih Karagümrük'te 30 maça çıkan Brahim Darri 4 gol 1 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine toplamayı başardı.