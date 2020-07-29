İşte Erman Toroğlu hakkında bilinmeyenler!

Türk futbolunun efsane ismi Erman Toroğlu, YouTube'da Bi Başka kanalından Öznur Doğan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinden özel hayatına dair pek çok konu hakkında konuşan Toroğlu, meslek hayatında kendisini en çok üzen olay, hayattaki en büyük korkusu ve kendisini eleştiren taraftarlar hakkındaki düşüncelerine dair pek çok konu başlığını, tüm samimiyetiyle açıklığa kavuşturdu.