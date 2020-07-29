İşte Erman Toroğlu hakkında bilinmeyenler!

Türk futboluna daha önce futbolcu ve hakem olarak hizmet etmiş bugünlerde ise spor yorumculuğu yapan efsane isimlerden Erman Toroğlu, katıldığı bir programda hayatına dair bilinmeyen konuları açıkladı. Birçok konu hakkında çarpıcı itiraflarda bulunan Toroğlu EN'lerini açıklarken, Fenerbahçe için çarpıcı yorumlarda bulundu.
29 Temmuz 2020 Çarşamba 14:28
Güncelleme: 29.07.2020 15:17
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Türk futbolunun efsane ismi Erman Toroğlu, YouTube'da Bi Başka kanalından Öznur Doğan'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kariyerinden özel hayatına dair pek çok konu hakkında konuşan Toroğlu, meslek hayatında kendisini en çok üzen olay, hayattaki en büyük korkusu ve kendisini eleştiren taraftarlar hakkındaki düşüncelerine dair pek çok konu başlığını, tüm samimiyetiyle açıklığa kavuşturdu.
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Hakemlik ve futbolculuk yıllarından sonra, şimdilerde spor yorumcusu olarak ekranlarda yer alan Erman Toroğlu, kameralar ardındaki Toroğlu'ndan, futbol kariyerinin ilk yıllarında yaşadığı zorluklara kadar birçok anıyı YouTube'da Bi Başka'ya anlattı. İşte keyifli sohbetten kesitler…
İÇİNİZDEKİ FUTBOL AŞKINI NE ZAMAN FARK ETTİNİZ? Çocuktum, Ankara'da büyüdüm. Orada ilk hatırladığım yer Tunalı Hilmi… Tunalı Hilmi'de en az 20 tane top koşturacak yer vardı. Sokağa çıktığım zaman top oynardım, yolda yürürken, nerede sigara paketi varsa, hepsine çakardım, tekme atardım.
Babam emekli sandığında memurdu. Tabii para az. Sümerbank'tan bize Beykoz ayakkabıları alırdı. Herkes 6 ay giyerdi, ben 20 gün giyerdim. Çünkü ön taraf açılırdı… Bir de, 19 Mayıs Stadı'na giderdim, ''O tünelden bir gün çıkar mıyım?'' derdim, hep hayalimdi. Sonunda çıktım…
KARİYERİNİZ BOYUNCA SAHA İÇİNDE YAŞADIĞINIZ EN İLGİNÇ OLAY NEDİR? Çok atılırdım. Tahammülüm yoktu haksızlığa. Büyükler bizi, şamar oğlanı gibi kullanırdı. İsyan ederdik, atılırdık oyundan. Çok büyük hatıralarım oldu, ağladığım oldu, güldüğüm oldu. Hırsımdan toprak sahada, yerden toprak yediğimi bilirim.