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Survivor Aycan Yanaç'a A Milli Takım şoku! Kadroya alınmadı
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör ile Frensdorf'ta forma giyen Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç arasında sözlü bir restleşme yaşanmıştı. Milli Takım'ın 14-19 Ağustos arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklanırken, Yanaç ile ilgili Necla Güngör'den flaş bir karar geldi.
29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:34
Güncelleme: 29.07.2020 16:34
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A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 14-19 Ağustos arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, A Milli Kadın Futbol Takımı kampına davet edilen futbolcuların 14 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de toplanacağı belirtildi.
AYCAN YANAÇ'A BÜYÜK ŞOK!
Alman ekibi Fresburg'da forma giyen ve hocası Necla Güngör ile sürtüşme yaşayan Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç ise kadroya dahil edilmedi.
Millilerin hazırlık kampı aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:
Kaleciler: Handan Kurğa (Konak Belediye Spor), Ezgi Çağlar (Alg Spor), Gülbahar Çelikçi (Boyabat Çeltik Spor), Gülsüm Tunç (1207 Antalyaspor Kadın Fk), Sude Nur Sözüdoğru (Horozkent Spor), Zuhal Ezer (Kemer Futbol Kulübü), Büşra Atalay (Pendik Çamlık Spor)
Defans: Kezban Tağ (Alg Spor), Havane Dilbe (Horozkent Spor), Eda Karataş (Ataşehir Belediye Spor), Jessica Çarmıklı (Beşiktaş A.Ş.), Sema Polat (Fomget Gençlik Ve Spor), Dilan Taşkın (Sv Horn)