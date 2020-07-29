Survivor Aycan Yanaç'a A Milli Takım şoku! Kadroya alınmadı

Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör ile Frensdorf'ta forma giyen Survivor 2020 yarışmacısı Aycan Yanaç arasında sözlü bir restleşme yaşanmıştı. Milli Takım'ın 14-19 Ağustos arasında İstanbul'da gerçekleştireceği hazırlık kampı aday kadrosu açıklanırken, Yanaç ile ilgili Necla Güngör'den flaş bir karar geldi.