Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!

"TEKLİF GELSE DE GİTMEM"

"Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi"