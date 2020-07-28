Survivor Aycan Yanaç'a Türkiye'den sürpriz talip!

Kendisini bir daha A Milli Takım'a çağırmayacağını açıkladığı hocası Necla Güngör hakkında sözleriyle gündeme damga vuran Survivor 2020 yarışmacısı ve Frensdorf Kadın Futbol Takımı oyuncusu Aycan Yanaç'ın Türkiye'ye transferi konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
28 Temmuz 2020 Salı 15:45
Güncelleme: 28.07.2020 17:11
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Alman ekibi Frensdorf'ta forma giyen ve bu sezon Survivor'da yarışan Aycan Yanaç ile A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör arasında flaş bir polemik yaşanıyor.
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Necla Güngör geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda, "Benim oyuncularım burada kan ter içinde antrenman yaparken yarışmaya giden bir Aycan'ı çağıracağımı zannetmiyorum" ifadelerini kullanarak Yanaş'a Milli Takım kapılarını kapamıştı.
Youtube'da yayınlanan başka bir programa konuk olan Aycan Yanaç ise hocası hakkında flaş ifadelere imza attı.
İŞTE AYCAN YANAÇ'IN O AÇIKLAMALARI
"Elendikten sonra bunu öğrendim. Bunu öğrenince üzüldüm ve şok oldum. Benim Suvivor'a giderken milli takımla böyle bir problemim yoktu. Onlarla böyle bir konuşmam olmadı"
"TEKLİF GELSE DE GİTMEM"
"Necla hoca olduğu sürece milli takımdan teklif gelse de kabul etmem. Necla hocanın kafasında kurup böyle bir konuşma yapması beni gerçekten üzdü. Böyle bir şey olsa Almanya'da milli takım hocası benimle gurur duyar ve desteklerdi"