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Sevilla ve Monchi'nin özel projesi; İrfan Can Kahveci! Yapılan teklif...

Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer radarına girmeyi başaran İrfan Can Kahveci için önemli bir haber gündeme geldi. Daha önce de Sevilla'nın ilgisi olduğu bilinen İrfan için İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi'nin aklında özel bir proje olduğu ve o yıldız ismin yerine İrfan'ı düşündüğü aktarıldı. Öte yandan İrfan için ödenecek dev bonservis ücreti de yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

26 Temmuz 2020 Pazar 18:05 Güncelleme: 26.07.2020 18:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





