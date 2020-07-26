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Sevilla ve Monchi'nin özel projesi; İrfan Can Kahveci! Yapılan teklif...
Başakşehir'de gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer radarına girmeyi başaran İrfan Can Kahveci için önemli bir haber gündeme geldi. Daha önce de Sevilla'nın ilgisi olduğu bilinen İrfan için İspanyol kulübünün sportif direktörü Monchi'nin aklında özel bir proje olduğu ve o yıldız ismin yerine İrfan'ı düşündüğü aktarıldı. Öte yandan İrfan için ödenecek dev bonservis ücreti de yazıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
26 Temmuz 2020 Pazar 18:05
Güncelleme: 26.07.2020 18:19
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Başakşehir'de gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen ve ay yıldızlı formanın vazgeçilmezleri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, şu sıralar İspanyol futbolunun gündemine oturmuş durumda.
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Genç yetenekleri kulüplerine kazandırarak parlatmasıyla bilinen Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin hedefineki 1 numaralı ismin İrfan Can Kahveci olduğu ve yıldız ismi parlatmayı planladığı kaydedildi.
Estadiodeportivo'nun konu ile ilgili yazdığı özel haber şu şekilde;
"Sevilla için herkes UEFA Avrupa Ligi senaryosundan bahsediyordu ancak artık Şampiyonlar Ligi faktörü öne çıkmış durumda.
Devler Ligi'ne katılacak olmasından dolayı Sevilla Sportif Direktörü Monchi, özel isimler arıyor. Bu dev platformda mücadele edebilecek isimlerle ilgilenen Monchi ve teknik direktör Lopetegui, Ever Banega'nın yerine bir 'beyin' arıyor.