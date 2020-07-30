Son dakika: Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Akpom Kartal oluyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler Fenerbahçe Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye 'golcü' çalımı! Bonservisi...

'tan 'ye dev çalımı! Yıldız golcü...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Yıldız golcü...

'ta son dakika haberi... Sky Sports, okuyucularına aktardığı haberde 'nin de peşinde olduğu bilinen konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Yıldız futbolcu, gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı terletecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun çalışmalarına tüm hızıyla devam eden , 'nin de peşinde olduğu bilinen 'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Sky Sports'un okuyucularına aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Akpom transferi için oyuncunun kulübü PAOK ile el sıkıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre bir dönem Arsenal'de de forma giyen yıldız futbolcu için Beşiktaş, oyuncunun kulübü PAOK'a 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu paranın bir kısmı Arsenal'e gidecek.

Akpom, bu sezon ligde 23 maça çıkarken 7 gol 2 asist üretti. Öte yandan yıldız futbolcu play offlarda da 10 maça çıktı.

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 13:06
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