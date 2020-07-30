Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Yıldız golcü...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Sky Sports, okuyucularına aktardığı haberde Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bilinen Akpom konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Yıldız futbolcu, gelecek sezondan itibaren siyah beyazlı formayı terletecek. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bilinen Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Sky Sports'un okuyucularına aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Akpom transferi için oyuncunun kulübü PAOK ile el sıkıştı.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre bir dönem Arsenal'de de forma giyen yıldız futbolcu için Beşiktaş, oyuncunun kulübü PAOK'a 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu paranın bir kısmı Arsenal'e gidecek.
Akpom, bu sezon ligde 23 maça çıkarken 7 gol 2 asist üretti. Öte yandan yıldız futbolcu play offlarda da 10 maça çıktı.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 13:06
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Yıldız golcü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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