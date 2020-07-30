Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı! Yıldız golcü...

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gelecek sezonun transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bilinen Akpom'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Sky Sports'un okuyucularına aktardığı bilgilere göre siyah beyazlılar, Akpom transferi için oyuncunun kulübü PAOK ile el sıkıştı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre bir dönem Arsenal'de de forma giyen yıldız futbolcu için Beşiktaş, oyuncunun kulübü PAOK'a 2 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu paranın bir kısmı Arsenal'e gidecek.

Akpom, bu sezon ligde 23 maça çıkarken 7 gol 2 asist üretti. Öte yandan yıldız futbolcu play offlarda da 10 maça çıktı.