Beşiktaş'a Larin için resmi teklif geldi! Pazarlıklar sürüyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
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'a için resmi teklif geldi! Pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş'a Larin için resmi teklif geldi! Pazarlıklar sürüyor

'ın sezon başında 'e kiraladığı Cyle için ekibinden 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Kanadalı golcünün 2.4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayan Waregem ile Beşiktaş arasındaki pazarlıkların ise sürdüğü ifade edildi.

Cyle 'in 2.4 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmayan , 'ın kapısını çaldı. Sabah'ta yer alan habere göre ekibi, siyah-beyazlı kulübe 1 milyon Euro bonservis bedeli teklifinde bulundu.

1 milyon 250 bin Euro maaşı olan Larin'i elden çıkarmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Rus ve Yunan kulüplerinin de ilgilendiği oyuncusu için kapıyı 2 milyon Euro'dan açtı. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü, tarafların ortak bir noktada anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
Larin, Waregem formasıyla 35 maçta 9 gol ve 6 asistle oynadı.

GENÇ OYUNCULARDAN KESİNTİ YAPILMAYACAK

Beşiktaş'ta futbolculardan istenen maaş indirimine takımın 5 genç ismi olumlu yanıt vermişti. Ancak 50 bin TL maaşa sahip olan Rıdvan Yılmaz, Ersin Destanoğlu, Kartal Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat'dan kabul ettikleri yüzde 15'in kesilmeyeceği kaydedildi. Yapılan talep prosedürünün 'nın tavsiye kararı gereği olduğu ve yazının tüm takıma gittiği ancak oldukça düşük maaşlara oynayan gençlerden kesintinin söz konusu olmayacağı ifade edildi.

  1. 30.07.2020
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