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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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Emre kolları sıvadı

Emre kolları sıvadı

Rizespor maçıyla hayatını noktalayan 'na durmak yasak!

Rizespor maçıyla hayatını noktalayan 'na durmak yasak! Yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan 39 yaşındaki emektar oyuncu, bugünden itibaren çalışmalarına yoğunlaşacak. , ve 'de forma giyerken kurduğu dostlukları kullanan Belözoğlu, yerli ve yabancı birçok oyuncu+menajeri ile yoğun temas içinde... Hedef transferleri en kısa sürede tamamlayıp, sezona hazır girmek.
  1. 27.7.2020
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