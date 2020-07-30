Fenerbahçe Steven Caulker'ı gündemine aldı
Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe, genç teknik adamın Alanyaspor'dan öğrencisi olan Steven Caulker'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Bulut'un ısrarı üzerine İngiliz stoper için Akdeniz kulübüyle görüşmelere başladı.
Süper Lig'de başarısız geçen 2 yılın ardından gelecek sezon tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer harekatına başladı. Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı günndemine aldı.
TRT Spor'da yer alan habere göre Kanarya, genç teknik adamın isteği doğrultusunda İngiliz savunmacı için Akdeniz kulübüyle görüşmelere başlandı.
Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
Steven Caulker'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.
- 30.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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