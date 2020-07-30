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30 Temmuz 2020, Perşembe
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'ı gündemine aldı

Fenerbahçe Steven Caulker'ı gündemine aldı

Teknik direktörlük görevi için 'la büyük ölçüde anlaşan , genç teknik adamın 'dan öğrencisi olan 'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertli kulüp, Bulut'un ısrarı üzerine İngiliz stoper için kulübüyle görüşmelere başladı.

'de başarısız geçen 2 yılın ardından gelecek sezon tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen , harekatına başladı. Teknik direktörlük görevi için ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Bulut'un 'dan öğrencisi 'ı günndemine aldı.

Spor'da yer alan habere göre Kanarya, genç teknik adamın isteği doğrultusunda İngiliz savunmacı için kulübüyle görüşmelere başlandı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Steven Caulker'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.

  1. 30.07.2020
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