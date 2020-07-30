Fenerbahçe Steven Caulker'ı gündemine aldı

Süper Lig'de başarısız geçen 2 yılın ardından gelecek sezon tek hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, transfer harekatına başladı. Teknik direktörlük görevi için Erol Bulut ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Steven Caulker'ı günndemine aldı.

TRT Spor'da yer alan habere göre Kanarya, genç teknik adamın isteği doğrultusunda İngiliz savunmacı için Akdeniz kulübüyle görüşmelere başlandı.

Bu sezon Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan Caulker, 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Steven Caulker'ın turuncu-yeşillilerle sözleşmesi 2021'de sona eriyor.