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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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gitti gidiyor

Nabil Dirar gitti gidiyor

Fas basını: , 34 yaşındaki oyuncu için ’dan 2 milyon euro istedi. Orta yol aranıyor

'ın, Brugge'a transferi ciddileşiyor. Oyuncunun eşyalarını 'ya gönderdiği iddia edilmişti. Fas basını, Brugge yönetiminin F.Bahçeli yetkililerle bir araya geldiğini yazdı. Transferin netlik kazanmasının an meselesi olduğu belirtiliyor. F.Bahçe'nin Dirar'ın bonservisi için 2 milyon euro talep ettiği, Brugge'un 34 yaşındaki eski yıldızını ilk etapta bonservissiz kadrosuna dahil etmek istediği, orta yolun arandığı bildirildi.
  1. 27.7.2020
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