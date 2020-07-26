Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi

Emre'yi farklı kılan birçok özellik varsa asıl aidiyet duygusunun, takıma bağlılığı, kazanma arzusunun en üst seviyede olması ve de en önemlisi her gittiği kulüpte başarılı olması için bir davası vardı. Hep gittiği takımlarda en üst seviye neyse orayı takım arkadaşlarıyla her zaman sınırları zorlayarak saha içinde başarılı performanslar sergiledi. Bundan sonra yine futbolun içinde sportif direktör olarak Fenerbahçe'ye hizmet edecek.