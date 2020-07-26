Spor yazarları Fenerbahçe-Rizespor maçını değerlendirdi
Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup ederek ligi galibiyetle tamamladı. Spor yazarları da bu karşılaşmayı dikkat çeken sözlerle değerlendirdi.
"SAYGI DUYMAK GEREKİR"
Emre, oyunculuk özelliği açısından oyun bilgisi zekası, tekniği ve tabii ki klası en üst seviyede olan elit oyuncuların başında geliyordu. Ve çok özel bir oyuncuydu. 40 yaşında bu performans ve bu profesyonelliğe ancak saygı duymak gerekir. Veda maçında bile 40 yaşında bir oyuncu rakibinin sağından atıp solundan geçerek hem penaltı yaptırdı hem de golünü attı.
Emre'yi farklı kılan birçok özellik varsa asıl aidiyet duygusunun, takıma bağlılığı, kazanma arzusunun en üst seviyede olması ve de en önemlisi her gittiği kulüpte başarılı olması için bir davası vardı. Hep gittiği takımlarda en üst seviye neyse orayı takım arkadaşlarıyla her zaman sınırları zorlayarak saha içinde başarılı performanslar sergiledi. Bundan sonra yine futbolun içinde sportif direktör olarak Fenerbahçe'ye hizmet edecek.
"TRANSFER EDECEĞİ OYUNCULAR VE KURACAĞI TAKIMIN PERFORMANSI MERAKLA BEKLENİYOR"
Fenerbahçe'nin iki sezondur doğru futbol aklı yoktu. Emre ile beraber daha az hatayla daha farklı işler yapmaya çalışacaklardır. Önümüzdeki sezonlarda Emre Belözoğlu'nun transfer edeceği oyuncular ve kuracağı takımın performansının ne olacağını merakla bekliyorlardır. İnsanlar sever veya sevmez, beğenir veya beğenmez, yalnız şu gerçeği unutmamak gerekir: Türk futbolundan Emre Belözoğlu gibi saygıyı fazlasıyla hak eden bir büyük oyuncu, bir büyük karakter; diğer tüm oyunculara rol model teşkil eden büyük bir futbol ustası geçti.
DR. GÜRKAN KUBİLAY - İŞİ ÇOK
Rize açısından önemli maça, Fenerbahçe kart ve cezalı eksikleri dışında çıkarabileceği en tecrübeli kadro ile çıktı. Ama yavan bir 20 dakika ile başladı oyun. 20 dakika boyunca Fenerbahçe'nin tek şutu Ferdi'den, Rize'nin tek atağı ise, Emre'den kaptıkları topta, hızlı hücum sonucu Boldrin'den geliyordu.