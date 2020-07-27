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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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’a Parma kancası

Juan Jesus’a Parma kancası

Stoper adaylarından için Parma devreye girdi.

Stoper adaylarından için Parma devreye girdi. İtalyan ekibinin, Roma'nın kadroda düşünmediği Brezilyalı savunmacıyı renklerine bağlamak istediği bildirildi. F.Bahçe'nin de başkent ekibinden Jesus'un yanı sıra sol açık Perotti'ye ilgisi sürüyor.
  1. 27.7.2020
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