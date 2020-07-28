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28 Temmuz 2020, Salı
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Jarell Eddie Fenerbahçe’de

Beko, şutör ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki 'li oyuncu geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla Ligi tarihine geçecek bir şut performansı sergilemişti.

Beko, şutör ile anlaşmaya vardı. 28 yaşındaki 'li oyuncu geçtiğimiz sezon Murcia formasıyla Ligi tarihine geçecek bir şut performansı sergilemişti (İki maçta 17 üçlük isabeti). Eddie'nin F.Bahçe'de yıllık 500 bin euro kazanacağı bildirildi.
  1. 28.7.2020
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