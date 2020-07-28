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28 Temmuz 2020, Salı
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Yıldızlar zirvede

Yıldızlar zirvede

'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen müsabakalarında rüzgarı esti...

'da bu yıl 26'ıncısı düzenlenen müsabakalarında rüzgarı esti... İki gün süren yarışlarda Fenerbahçe Atletizm Şubesi yıldız erkeklerde 6703, yıldız kadınlarda ise 6315 puanla Şampiyonu olarak kürsünün en üstüne çıktı.
  1. 28.7.2020
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