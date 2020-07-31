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31 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Erol Bulut o ismi istedi! F.Bahçe harekete geçti

o ismi istedi! harekete geçti

Erol Bulut o ismi istedi! Fenerbahçe harekete geçti

'de flşa gelişmeler yaşanıyor... çalışmalarını başlayan ve takımın başına 'u getirmeyi hazırlanan Fenerbahçe, 45 yaşındaki çalıştırıcının Aytemiz 'dan öğrencisi 'in transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük için ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde 45 yaşındaki teknik adamı resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, Bulut'un 'dan öğrencisi 'i kadroya katmak için harekete geçti.

Geride bıraktığımız sezon ekibiyle 38 maçta görev alan Şilili futbolcu, 12 gol ve 8 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den Junior Fernandes hamlesi

  1. 31.07.2020
  2. Güncelleme: 31.07.2020 21:52
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