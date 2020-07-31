Erol Bulut o ismi istedi! Fenerbahçe harekete geçti
Fenerbahçe'de flşa gelişmeler yaşanıyor... Transfer çalışmalarını başlayan ve takımın başına Erol Bulut'u getirmeyi hazırlanan Fenerbahçe, 45 yaşındaki çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor'dan öğrencisi Junior Fernandes'in transferi için harekete geçti. İşte detaylar...
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağlayan ve önümüzdeki günlerde 45 yaşındaki teknik adamı resmen açıklaması beklenen sarı-lacivertliler, Bulut'un Alanyaspor'dan öğrencisi Junior Fernandes'i kadroya katmak için harekete geçti.
Geride bıraktığımız sezon Akdeniz ekibiyle 38 maçta görev alan Şilili futbolcu, 12 gol ve 8 asistle oynadı.
- 31.07.2020
- Güncelleme: 31.07.2020 21:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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