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27 Temmuz 2020, Pazartesi
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bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! 2 yıldız birden

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı-lacivertlilerin, ’te bu sezon 12 asist yapan İsveçli ve 12 gol atan Senegalli ’yu istediği ifade edildi.

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , 'nin Senegalli yıldızı ile İsveçli orta sahası 'u gündemine aldı... İngiliz basınında yer alan haberlerde, sarı-lacivertli takımın iki oyuncu için temasların sürdüğü aktarıldı. Bristol Post, Diedhiou'nun sözleşmesinin 2021 yılında sona ereceğini ve hala kulübüyle bir kontrat uzatma konusunda anlaşma sağlamadığını hatırlattı. 27 yaşındaki oyuncunun imzayı atmaması halinde bu yaz satılacağı bildirildi.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
Bristol Live'da çalışan spor muhabiri Gregor McGregor ise Fenerbahçe'nin aynı takımda orta sahanın solunda görev yapan Niclas Eliasson'a da talip olduğunu duyurdu. 24 yaşındaki İsveçli futbolcunun sözleşmesi sona erdi, ancak kulübünün 1 yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. 'te heyecan verici bir sezon geçiren Eliasson tam 12 asist yaptı. 1.78 boyundaki oyuncu, İsveç 'nda alt kategorilerde 7 kez görev aldı. Famara Diedhiou da Senegal Milli Takımı'nda 9 kez oynayıp, 5 gol attı.

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2017'de Angers'den Bristol City'ye 6 milyon euro karşılığında transfer olan Diedhiou, bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 1,89 boyundaki golcü oyuncu, Senagal Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

The highs and lows of Famara Diedhiou's 99 matches for Bristol ...

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Norrköpping'den 3 yıl önce Bristol'a gelen Eliasson bu sezon 12'si Championship'te 1'i FA Cup'ta olmak üzere toplam 13 asiste imza attı. 3 de gol atan oyuncu orta sahanın iki kanadında da oynayabiliyor.

Mikail Serin on Twitter:

  1. 27.7.2020
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