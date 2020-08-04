Fenerbahçe'ye eski yıldızı Kameni'den flaş sözler! "FIFA'ya başvurdum ve haklı çıktım"
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Carlos Kameni, yaptığı açıklamada sarı lacivertlileri FIFA'ya şikayet ettiğini ve haklı çıktığını açıkladı. İşte o sözler...
Fenerbahçe ile yollarını Ağustos 2019'da ayıran Carlos Kameni, sarı lacivertli kulübün kendisine verilen sözleri tutmadığını ve bu nedenle FIFA'ya gittiğini söyledi.
Carlos Kameni, "Fenerbahçe, hiçbir gerekçe göstermeden kadro dışı bıraktı. Ben ödemelerimi alamadım. Sözleşmemi fesh etme hakkım doğdu ve FIFA'ya gittim. O dönem serbest kalamıyordum. Çünkü, problemim tam olarak çözülmemişti. FIFA'nın vereceği kararı bekliyordum. Malaga'da kendi evimde antrenmanlarıma devam ettim." dedi.
"FIFA BENİ HAKLI BULDU"
"Bugün işler kısmen çözüldü çünkü FIFA beni haklı buldu." diyerek sözlerini sürdüren Kameni, "Fenerbahçe, FIFA'nın verdiği karar sonrası CAS'a başvurdu. Yani, 5 ay daha bekleyeceğiz ve sonucu göreceğiz. Ancak, şu an serbest bir futbolcuyum ve istediğim kulübe imza atarım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
YILLIK MAAŞI 2.2 MİLYON EURO'YDU
Fenerbahçe'nin 2017'de Malaga'dan transfer ettiği Kamerunlu kaleci Kameni, Süper Lig'de 9 maça çıktı, 2 maçta kalesini gole kapattı ve 13 gol yedi.
Kameni'nin maaşının yıllık 2.2 milyon euro olduğu Türk basını tarafından iddia edilmişti.
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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