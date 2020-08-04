Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına Rus kancası! Transferi Yunan basını duyurdu

Beşiktaş ve Fenerbahçe, yaşadığı finansal problemler nedeniyle ellerindeki piyasası olan oyuncularla yollarını ayırmak ve gelecek parayla transfer yapmak isterken, Yunan basını konu ile ilgili önemli bir haberi kaleme aldı.

Kısa süre önce Krasnodar, Manuel Fernandes ile yollarını ayırmış ve Portekizli yıldız yerine yeni bir 10 numara arayışına girmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından komşu medyası, Krasnodar'in 10 numara pozisyonu için 3 ismi gündemine aldığını duyurdu.

LJAJIC VE ZAJC'A YAKIN TAKİP

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Krasnodar, Manuel Fernandes'in yerine Olimpiakos'tan Fortunis, Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı listesine aldı.

TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLUYORLAR

Gelecek sezon mutlaka bir 10 numarayı kadrosuna dahil etmek isteyen Rus ekibi şu an için bu 3 ismin de transfer durumlarını yokluyor ve oyuncu menajerleriyle iletişim haline geçti. Krasnodar, kulüplerin onay vermesi halinde görüşmeye başlayacak.