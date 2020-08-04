Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına Rus kancası! Transferi Yunan basını duyurdu
Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Ellerindeki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırarak bonservis elde etmek isteyen ve gelecek satış paralarıyla beraber yeni transferlere imza attırmanın planlarını yapan Süper Lig'in iki devi için Yunanistan'dan sürpriz bir haber geldi. Buna göre Krasnodar, her iki kulübün de yıldızlarına kancayı attı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş ve Fenerbahçe, yaşadığı finansal problemler nedeniyle ellerindeki piyasası olan oyuncularla yollarını ayırmak ve gelecek parayla transfer yapmak isterken, Yunan basını konu ile ilgili önemli bir haberi kaleme aldı.
Kısa süre önce Krasnodar, Manuel Fernandes ile yollarını ayırmış ve Portekizli yıldız yerine yeni bir 10 numara arayışına girmişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından komşu medyası, Krasnodar'in 10 numara pozisyonu için 3 ismi gündemine aldığını duyurdu.
LJAJIC VE ZAJC'A YAKIN TAKİP
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Krasnodar, Manuel Fernandes'in yerine Olimpiakos'tan Fortunis, Beşiktaş'tan Adem Ljajic ve Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı listesine aldı.
TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLUYORLAR
Gelecek sezon mutlaka bir 10 numarayı kadrosuna dahil etmek isteyen Rus ekibi şu an için bu 3 ismin de transfer durumlarını yokluyor ve oyuncu menajerleriyle iletişim haline geçti. Krasnodar, kulüplerin onay vermesi halinde görüşmeye başlayacak.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 16:56
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe bekle dedi o Galatasaray'a gitti! Arda ve 1 bomba daha...
- İşte Erol Bulut'un istediği ilk transfer! Fenerbahçe...
- Huzurlarınızda yeni Fenerbahçe! Tam 15 isim...
- Yıldız isimler tatilde! İşte o görüntüler
- Bu transfer çok konuşulur! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına Rus kancası! Transferi Yunan basını duyurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.