Son dakika: Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına Rus kancası! Transferi Yunan basını duyurdu - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
04 Ağustos 2020, Salı
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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına Rus kancası! Transferi Yunan basını duyurdu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin yıldızlarına Rus kancası! Transferi Yunan basını duyurdu

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de son dakika haberi... Ellerindeki yüksek maliyetli isimlerle yollarını ayırarak bonservis elde etmek isteyen ve gelecek satış paralarıyla beraber yeni transferlere imza attırmanın planlarını yapan Süper Lig'in iki devi için Yunanistan'dan sürpriz bir haber geldi. Buna göre , her iki kulübün de yıldızlarına kancayı attı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Beşiktaş ve Fenerbahçe, yaşadığı finansal problemler nedeniyle ellerindeki piyasası olan oyuncularla yollarını ayırmak ve gelecek parayla yapmak isterken, Yunan basını konu ile ilgili önemli bir haberi kaleme aldı.

Kısa süre önce , Manuel Fernandes ile yollarını ayırmış ve Portekizli yıldız yerine yeni bir 10 numara arayışına girmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından komşu medyası, Krasnodar'in 10 numara pozisyonu için 3 ismi gündemine aldığını duyurdu.

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Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Krasnodar, Manuel Fernandes'in yerine Olimpiakos'tan Fortunis, Beşiktaş'tan Adem ve Fenerbahçe'den 'ı listesine aldı.

TRANSFER İÇİN NABIZ YOKLUYORLAR
Gelecek sezon mutlaka bir 10 numarayı kadrosuna dahil etmek isteyen Rus ekibi şu an için bu 3 ismin de transfer durumlarını yokluyor ve oyuncu menajerleriyle iletişim haline geçti. Krasnodar, kulüplerin onay vermesi halinde görüşmeye başlayacak.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 16:56
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