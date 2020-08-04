Turgay Demir sürpriz takası açıkladı! Beşiktaş ve Fenerbahçe...
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemine değinen A Spor yorumcusu Turgay Demir, iki ezeli rakip arasında olabilecek sürpriz bir takası açıkladı. Demir, "Benim duyduğum takasta Deniz Türüç-Adem Ljajic takası. Sergen Yalçın, Ozan Tufan'ı istiyor. Fenerbahçe de Dorukhan'ı istiyor" ifadelerini kullandı.
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