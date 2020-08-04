Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Francisco Montero İstanbul'a...

Beşiktaş transferde flaş bir ismi getirmeye hazırlanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak.

İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.

YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a onay verdiği kaydedildi.