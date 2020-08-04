Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Francisco Montero İstanbul'a...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, savunmanın göbeğine getireceği ismi buldu. İspanyol medyası konu ile ilgili yazdığı haberde, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 21'lik savunmacının Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını duyurdu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş transferde flaş bir ismi getirmeye hazırlanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Francisco Montero'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyurdu.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak.
İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a transfer olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.
YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTİYOR
Geçtiğimiz sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a onay verdiği kaydedildi.
- 04.08.2020
- Güncelleme: 04.08.2020 14:46
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Francisco Montero İstanbul'a... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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