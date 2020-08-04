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04 Ağustos 2020, Salı
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transferde bombayı patlatıyor! İstanbul'a...

Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Francisco Montero İstanbul'a...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarını sürdürürken, savunmanın göbeğine getireceği ismi buldu. İspanyol medyası konu ile ilgili yazdığı haberde, bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 21'lik savunmacının Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını duyurdu! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

transferde flaş bir ismi getirmeye hazırlanıyor... İspanyol basını, konu ile ilgili yazdığı haberde geçtiğimiz sezon Deportivo'da forma giyen ve bonservisi Atletico Madrid'de bulunan 'nun gelecek sezon İstanbul'da top koşturacağını duyurdu.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş, Francisco Montero'yu Atletico Madrid'den 1 yıllığına kiralayacak.

İSTANBUL'A GELİYOR
Öte yandan Francisco Montero'nun da Beşiktaş'a olmak istediği ifade edilirken, transferde son aşamaya gelindiği ve bir kaç gün içinde oyuncunun İstanbul'a yola çıkacağı aktarıldı.

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Geçtiğimiz sezon Deportivo'da toplam 30 maça çıkan Montero, 1 asiste imza atmıştı. Atletico'ya döneceğini düşünen genç yetek, gelecek sezon İspanyol ekibinde kadroda düşünülmeyince Beşiktaş'a onay verdiği kaydedildi.

  1. 04.08.2020
  2. Güncelleme: 04.08.2020 14:46
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