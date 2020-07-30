İşte Kartal’ın Kenan teklifi

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da gündeminde olan Kenan Karaman için Beşiktaş, son teklifini yaptı. Kartal, iki ezeli rakibinin 26 yaşındaki golcünün transferini askıya aldığı dönemde futbolcunun menajeriyle bir araya geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları, Kenan'ın menajeri Ersin Akan'a, "Kenan'a yılda 1.2 milyon euro'yu verebiliriz. Kabul ediyorsa kapımız açık" diye konuştu.