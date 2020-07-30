İşte Kartal’ın Kenan teklifi
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da gündeminde olan Kenan Karaman için Beşiktaş, son teklifini yaptı.
Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da gündeminde olan Kenan Karaman için Beşiktaş, son teklifini yaptı. Kartal, iki ezeli rakibinin 26 yaşındaki golcünün transferini askıya aldığı dönemde futbolcunun menajeriyle bir araya geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları, Kenan'ın menajeri Ersin Akan'a, "Kenan'a yılda 1.2 milyon euro'yu verebiliriz. Kabul ediyorsa kapımız açık" diye konuştu.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Kartal’ın Kenan teklifi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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