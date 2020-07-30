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30 Temmuz 2020, Perşembe
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İşte ’ın Kenan teklifi

İşte Kartal’ın Kenan teklifi

 ile 'ın da gündeminde olan için , son teklifini yaptı.

ile 'ın da gündeminde olan için , son teklifini yaptı. , iki ezeli rakibinin 26 yaşındaki golcünün transferini askıya aldığı dönemde futbolcunun menajeriyle bir araya geldi. Yönetici Erdal Torunoğulları, Kenan'ın menajeri Ersin Akan'a, "Kenan'a yılda 1.2 milyon euro'yu verebiliriz. Kabul ediyorsa kapımız açık" diye konuştu.

  1. 30.7.2020
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