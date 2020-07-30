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30 Temmuz 2020, Perşembe
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için net açıklama

Jörgensen için net açıklama

'ın  forması giyen 'e teklif yaptığı iddia edilmişti.

'ın forması giyen 'e teklif yaptığı iddia edilmişti. 'ın 3 milyon euro bonservis ödeyeceği ileri sürülen 29 yaşındaki golcü için temsilcisi Rob Jansen'den açıklama geldi. Algemeen Dagblad'a konuşan Jansen, "Jörgensen Feyenoord'da futbol oynamaya devam edecek" dedi.

  1. 30.7.2020
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