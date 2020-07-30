Jörgensen için net açıklama

Kartal'ın Feyenoord forması giyen Jörgensen'e teklif yaptığı iddia edilmişti. Beşiktaş'ın 3 milyon euro bonservis ödeyeceği ileri sürülen 29 yaşındaki golcü için temsilcisi Rob Jansen'den açıklama geldi. Algemeen Dagblad'a konuşan Jansen, "Jörgensen Feyenoord'da futbol oynamaya devam edecek" dedi.