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30 Temmuz 2020, Perşembe
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Savunmaya da yerli takviye

Savunmaya da yerli takviye

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan , savunmaya da takviye yapacak.

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan , savunmaya da takviye yapacak. Yerli bir stopere imza attırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren 'a kanca attı. Geçtiğimiz günlerde ilk temasın gerçekleştirildiği 27 yaşındaki stoperin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.

  1. 30.7.2020
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