Savunmaya da yerli takviye

Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş, savunmaya da takviye yapacak. Yerli bir stopere imza attırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz'a kanca attı. Geçtiğimiz günlerde ilk temasın gerçekleştirildiği 27 yaşındaki stoperin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.