Savunmaya da yerli takviye
Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş, savunmaya da takviye yapacak.
Ruiz'in ayrılığının ardından Vida'ya da iyi bir teklif gelmesi halinde satmayı planlayan Beşiktaş, savunmaya da takviye yapacak. Yerli bir stopere imza attırmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Denizlispor ile sözleşmesi sona eren Oğuz Yılmaz'a kanca attı. Geçtiğimiz günlerde ilk temasın gerçekleştirildiği 27 yaşındaki stoperin de siyah-beyazlı formayı giymek istediği kaydedildi.
- 30.7.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Savunmaya da yerli takviye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.