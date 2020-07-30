Fatih Aksoy geri dönüyor

Beşiktaş'tan 1.5 sezonluğuna kiralandığı Sivas ile sözleşmesi biten Fatih Aksoy, dönüyor. Vazgeçilmezleri arasında yer aldığı kırmızı-beyazlılara veda eden genç savunmacı, "Formasını onurla terlettiğim Sivas'tan ayrılıyorum. Sivas'ı ait olduğu yere getirebilme mücadelesinde katkım olduğu için gururluyum" diye konuştu.