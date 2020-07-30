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30 Temmuz 2020, Perşembe
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geri dönüyor

Fatih Aksoy geri dönüyor

'tan 1.5 sezonluğuna kiralandığı ile sözleşmesi biten , dönüyor.

'tan 1.5 sezonluğuna kiralandığı ile sözleşmesi biten , dönüyor. Vazgeçilmezleri arasında yer aldığı kırmızı-beyazlılara veda eden genç savunmacı, "Formasını onurla terlettiğim Sivas'tan ayrılıyorum. Sivas'ı ait olduğu yere getirebilme mücadelesinde katkım olduğu için gururluyum" diye konuştu.

  1. 30.7.2020
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