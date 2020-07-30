Fatih Aksoy geri dönüyor
Beşiktaş'tan 1.5 sezonluğuna kiralandığı Sivas ile sözleşmesi biten Fatih Aksoy, dönüyor.
Beşiktaş'tan 1.5 sezonluğuna kiralandığı Sivas ile sözleşmesi biten Fatih Aksoy, dönüyor. Vazgeçilmezleri arasında yer aldığı kırmızı-beyazlılara veda eden genç savunmacı, "Formasını onurla terlettiğim Sivas'tan ayrılıyorum. Sivas'ı ait olduğu yere getirebilme mücadelesinde katkım olduğu için gururluyum" diye konuştu.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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