Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Welinton olmazsa...
Gelecek sezon defans hattına yapılacak transferlere odaklanan Beşiktaş'ın önceliği Aytemiz Alanyaspor'dan Welinton oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu ismin alternatifini de belirledi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
Stopere yapılacak takviye konusunda Alanyaspor ile Welinton için yoğun görüşmeler yapan Beşiktaş, henüz anlaşmaya varamadı. Takasta kullanılacak oyuncu konusunda uzlaşamayan iki kulüp arasındaki temaslar devam ederken yönetim, olumsuz bir duruma hazırlık olarak Brezilyalı stoperin alternatifini de belirledi.
Sabah'ta yer alan habere göre Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın'ın listesinde yer verdiği eski öğrencisi Teenage Hadebe'yi gündemine aldı. Yönetimin, küme düşen Yeni Malatyaspor'dan taliplerinin artması nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki Zimbabveli oyuncu için Welinton görüşmelerinin nihai sonuca varmasını beklediği öğrenildi.
Teenage Hadebe kariyerine ülkesinin takımlarından Bantu'da başladı. 2017'de Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Kaizer Chiefs takımına transfer olan genç stoper, 2019 yazında da Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. Bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 1 de asist yaptı.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Welinton olmazsa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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