Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Welinton olmazsa... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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'tan sürpriz hamle! Welinton olmazsa...

Beşiktaş'tan sürpriz hamle! Welinton olmazsa...

Gelecek sezon defans hattına yapılacak transferlere odaklanan 'ın önceliği Aytemiz 'dan Welinton oldu. Siyah-beyazlı ekip, bu ismin alternatifini de belirledi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Stopere yapılacak takviye konusunda ile Welinton için yoğun görüşmeler yapan , henüz anlaşmaya varamadı. Takasta kullanılacak oyuncu konusunda uzlaşamayan iki kulüp arasındaki temaslar devam ederken yönetim, olumsuz bir duruma hazırlık olarak Brezilyalı stoperin alternatifini de belirledi.

Sabah'ta yer alan habere göre , teknik direktör 'ın listesinde yer verdiği eski öğrencisi 'yi gündemine aldı. Yönetimin, küme düşen 'dan taliplerinin artması nedeniyle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 24 yaşındaki Zimbabveli oyuncu için Welinton görüşmelerinin nihai sonuca varmasını beklediği öğrenildi.

Teenage Hadebe kariyerine ülkesinin takımlarından Bantu'da başladı. 2017'de Cumhuriyeti'nin Kaizer Chiefs takımına olan genç stoper, 2019 yazında da Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. Bu sezon 28 maçta forma giyen başarılı oyuncu, 1 de asist yaptı.


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  1. 29.07.2020
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