Beşiktaş maaşlarda indirime gidiyor! İlk yanıt o isimlerden geldi
Pandemi dönemi sonrası yaşanan gelir kayıplarıyla mali anlamda oldukça zor bir döneme giren Beşiktaş, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu seçmişti. Kulüpteki isimlere indirim talebiyle giden yönetime bazı isimlerden olumlu yanıt geldi. İşte detaylar...
Dünya çapına yaşanan pandemi her alanı derinden etkilediği gibi spor faaliyetlerini de oldukça yakından vurdu. Ülkemizde yakından takip edlien futbolda da birçok kulüp mali anlamda zora girerken, bu darboğazdan çıkabilmek adına çeşitli yollara başvurdu.
Bu kulüplerden olan Beşiktaş'ta, başlattığı 'Seni Bırakmam Beşiktaş'ım' kampanyasının yanı sıra, oyuncu maaşlarında da indirime gitme yolunu tercih etmiş ve oyunculara bu teklifi sunmuştu.
İLK YANIT O İSİMLERDEN GELDİ!
Yönetimin bu hamlesi sonrası talebe olumlu yanıt veren ilk isimler belli oldu. Lig Radyo'nun haberine göre; Olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu.
Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.
Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.
- 29.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş maaşlarda indirime gidiyor! İlk yanıt o isimlerden geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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