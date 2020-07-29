Beşiktaş maaşlarda indirime gidiyor! İlk yanıt o isimlerden geldi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Beşiktaş Maaşı yıllık 50 bindi! İşte indirimi kabul eden isimler

maaşlarda indirime gidiyor! İlk yanıt o isimlerden geldi

Beşiktaş maaşlarda indirime gidiyor! İlk yanıt o isimlerden geldi

Pandemi dönemi sonrası yaşanan gelir kayıplarıyla mali anlamda oldukça zor bir döneme giren , oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu seçmişti. Kulüpteki isimlere indirim talebiyle giden yönetime bazı isimlerden olumlu yanıt geldi. İşte detaylar...

Dünya çapına yaşanan pandemi her alanı derinden etkilediği gibi spor faaliyetlerini de oldukça yakından vurdu. Ülkemizde yakından takip edlien futbolda da birçok kulüp mali anlamda zora girerken, bu darboğazdan çıkabilmek adına çeşitli yollara başvurdu.

Bu kulüplerden olan 'ta, başlattığı 'Seni Bırakmam Beşiktaş'ım' kampanyasının yanı sıra, oyuncu maaşlarında da indirime gitme yolunu tercih etmiş ve oyunculara bu teklifi sunmuştu.

İLK YANIT O İSİMLERDEN GELDİ!
Yönetimin bu hamlesi sonrası talebe olumlu yanıt veren ilk isimler belli oldu. Lig Radyo'nun haberine göre; Olumlu cevap veren ilk isimler gençler oldu.

Bu sezon A takıma yükselen Ersin Destanoğlu, Rıdvan , Kartal Kayra Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kerem Kalafat gibi futbolcular indirim talebini kabul etti.

Buna göre Beşiktaş'ın genç futbolcularına geçen sene aldıkları maaşlarına %15 indirim yapıldı.

  1. 29.07.2020
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