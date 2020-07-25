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25 Temmuz 2020, Cumartesi
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’ya indirim

Atiba’ya indirim

, bu sezon 1.5 milyon euro kazandı. 1 milyon euro'su garanti 500 bin euro'su da 30 maçta forma giydiği için. Atiba seneye de kalmak istiyor. Ancak oyuncu bir sezon daha sözleşme yenilerse yönetim rakamı 500 bin euro olarak düşünüyor.

, bu sezon 1.5 milyon euro kazandı. 1 milyon euro'su garanti 500 bin euro'su da 30 maçta forma giydiği için. Atiba seneye de kalmak istiyor. Ancak oyuncu bir sezon daha sözleşme yenilerse yönetim rakamı 500 bin euro olarak düşünüyor.

  1. 25.7.2020
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