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24 Temmuz 2020, Cuma
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’ya kulüp aranıyor

Domagoj Vida’ya kulüp aranıyor

Yıllık maliyeti 4 milyon euro'yu geçen ile kiralık gönderilen Larin ve Mirin ile kadroda düşünülmeyen Douglas'a kulüp aranıyor.

Bu isimlerden para kazanmak isteyen , ve 'dan menajerlerden sözlü teklifler aldı. Yönetim yazılı teklif bekliyor. Mirin ve Douglas'a teklif gelmezse yeni transferlerde takas olarak kullanılacak.

  1. 24.7.2020
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