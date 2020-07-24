Domagoj Vida’ya kulüp aranıyor
Yıllık maliyeti 4 milyon euro'yu geçen Domagoj Vida ile kiralık gönderilen Larin ve Mirin ile kadroda düşünülmeyen Douglas'a kulüp aranıyor.
Bu isimlerden para kazanmak isteyen Beşiktaş, İngiltere ve Rusya'dan menajerlerden sözlü teklifler aldı. Yönetim yazılı teklif bekliyor. Mirin ve Douglas'a teklif gelmezse yeni transferlerde takas olarak kullanılacak.
- 24.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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