Beşiktaş'tan Alanya çıkarması! N'Sakala'dan sonra...
Beşiktaş, rotasını bonservisi elinde futbolculara çevirdi. N’Sakala ile anlaşan Kartal, Akdeniz temsilcisinden Papiss Cisse, Junior Fernandes ve Welinton’u da kadroya katmak için uğraşıyor.
Siyah-beyazlılar boşa çıkacak Fabrice N'Sakala ile daha önceden anlaşmıştı. Kara Kartal şimdi aynı takımdan Papiss Cisse, Junior Fernandes ve Welinton'u istiyor. Bu sezon ligde 26 gol atan 35 yaşındaki Cisse de sezon bitimiyle boşa çıkacak. Alanya'da 63 maçta 42 kez fileleri sarsan Senegalli ile Burak Yılmaz'ın yeri doldurulacak. Ağustosta serbest kalacak 32 yaşındaki Şilili kanat Fernandes ise bu sezon 11 gol, 8 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Kontratı 2023'e kadar süren stoper Welinton içinse takas formülü planlanıyor.
- 24.7.2020
- Galatasaray'da kritik zirveden karar çıktı! Arda Turan ve sözleşme...
- Merakla bekleniyordu internete sızdı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...
- Son dakika: Christophe Galtier "Burak Yılmaz ile ilgileniyoruz"
- Fatih Terim'den son karar! İşte Galatasaray'ın kapanış 11'i
- Fenerbahçe'de şok eden gerçek! Meğer Merih Demiral ve Medipol Başakşehir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'tan Alanya çıkarması! N'Sakala'dan sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.