Beşiktaş'tan Alanya çıkarması! N'Sakala'dan sonra... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
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'tan Alanya çıkarması! N'Sakala'dan sonra...

Beşiktaş'tan Alanya çıkarması! N'Sakala'dan sonra...

, rotasını bonservisi elinde futbolculara çevirdi. N’Sakala ile anlaşan , temsilcisinden , ve ’u da kadroya katmak için uğraşıyor.

Siyah-beyazlılar boşa çıkacak Fabrice N'Sakala ile daha önceden anlaşmıştı. Kara şimdi aynı takımdan , ve 'u istiyor. Bu sezon ligde 26 gol atan 35 yaşındaki Cisse de sezon bitimiyle boşa çıkacak. Alanya'da 63 maçta 42 kez fileleri sarsan Senegalli ile 'ın yeri doldurulacak. Ağustosta serbest kalacak 32 yaşındaki Şilili kanat Fernandes ise bu sezon 11 gol, 8 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Kontratı 2023'e kadar süren stoper Welinton içinse takas formülü planlanıyor.

  1. 24.7.2020
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