Beşiktaş'tan Alanya çıkarması! N'Sakala'dan sonra...

Siyah-beyazlılar boşa çıkacak Fabrice N'Sakala ile daha önceden anlaşmıştı. Kara Kartal şimdi aynı takımdan Papiss Cisse, Junior Fernandes ve Welinton'u istiyor. Bu sezon ligde 26 gol atan 35 yaşındaki Cisse de sezon bitimiyle boşa çıkacak. Alanya'da 63 maçta 42 kez fileleri sarsan Senegalli ile Burak Yılmaz'ın yeri doldurulacak. Ağustosta serbest kalacak 32 yaşındaki Şilili kanat Fernandes ise bu sezon 11 gol, 8 asist yaparak takımına büyük katkı sağladı. Kontratı 2023'e kadar süren stoper Welinton içinse takas formülü planlanıyor.