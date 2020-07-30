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30 Temmuz 2020, Perşembe
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İşte 'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

İşte Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

'un 'dan aldığı Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının CAS tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. İşte siyah beyazlıların muhtemel rakipleri...

'a tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası Uluslararası tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti 'a geçti. Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynarsa muhtemel rakipleri belli oldu.

İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.

Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:

PAOK ()

AZ Alkmaar (Hollanda)

Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)

Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:

(Rusya)

Viktoria Plzen Çekya)

Rapid Vien (Avusturya)

Stade Rennais (Fransa)

PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR

Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.

Alttan kendisi gibi ve ve de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.

DEV GELİR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon Euro kazanacak. Siyah-Beyazlılar'ın bunun için 2 ön eleme ve 1 play-off turu geçmesi gerekiyor.

  1. 30.07.2020
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