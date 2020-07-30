İşte Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı Avrupa kupalarından 1 yıl men cezasının CAS tarafından onanması sonrası Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazandı. İşte siyah beyazlıların muhtemel rakipleri...
Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezası Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi tarafından onanması sonrası Şampiyonlar Ligi ön eleme bileti Beşiktaş'a geçti. Beşiktaş'ın Devler Ligi ön elemesi oynarsa muhtemel rakipleri belli oldu.
İkinci turdan başlayacak olan siyah beyazlılar, seri başı konumunda olacak. Bu turun geçilmesi halinde seri başı olma avantajı 3. turda da devam edecek.
Buna göre Beşiktaş'ın 2. turdaki olası rakipleri şöyle:
PAOK (Yunanistan)
AZ Alkmaar (Hollanda)
Lokomotiv Zagreb (Hırvatistan)
Siyah beyazlılar bu turu geçerse, 3. turdaki olası rakipleri de şöyle:
Krasnodar (Rusya)
Viktoria Plzen Çekya)
Rapid Vien (Avusturya)
Stade Rennais (Fransa)
PLAY-OFF TURUNDA SERİ BAŞI GİDEBİLİR
Beşiktaş kendisini play-off turuna atabilirse daha zorlu ekiplerle karşılaşabilir.
Alttan kendisi gibi Benfica ve ve Dinamo Kiev de gelirse, bu durumda siyah beyazlıların seri başı olma şansı kalmayacak. Beşiktaş ya Benfica ya da Kiev ile eşleşecek.
DEV GELİR
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa en az 27 milyon Euro kazanacak. Siyah-Beyazlılar'ın bunun için 2 ön eleme ve 1 play-off turu geçmesi gerekiyor.
- 30.07.2020
- Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...
- Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
- Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'
- Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama
- Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İşte Beşiktaş'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.