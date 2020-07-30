Beşiktaş N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.

Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.

Demokratik Kongolu sol bekle 2+1 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yıldız isim için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon ligde 29, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 olmak üzere toplamda 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.