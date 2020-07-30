Beşiktaş N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
30 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan flaş transfer! Süper Lig'in yıldızı...

N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı

Beşiktaş N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı

çalışmalarını sürdüren , 'la yollarını ayıran Demokratik kongolu sol bek Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

'un Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan , çalışmalarına hız verdi.

Hem hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, 'la olan sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.

Demokratik Kongolu sol bekle 2+1 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yıldız isim için bonservis bedeli ödemeyecek.

Bu sezon ligde 29, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 olmak üzere toplamda 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.

Beşiktaş N'Sakala ile anlaşmaya vardı

  1. 30.07.2020
  2. Güncelleme: 30.07.2020 20:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA