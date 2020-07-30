Beşiktaş N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alanyaspor'la yollarını ayıran Demokratik kongolu sol bek Fabrice N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı.
Trabzonspor'un Avrupa kupalarından men edilmesinin ardından gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaya hak kazanan Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi.
Hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile prensip anlaşmasına vardı.
Demokratik Kongolu sol bekle 2+1 yıllığına el sıkışan Beşiktaş, yıldız isim için bonservis bedeli ödemeyecek.
Bu sezon ligde 29, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 6 olmak üzere toplamda 35 maça çıkan 30 yaşındaki oyuncunun 4 de asisti bulunuyor.
- 30.07.2020
- Güncelleme: 30.07.2020 20:48
- Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...
- Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
- Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'
- Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama
- Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş N'Sakala ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.