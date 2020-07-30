Jens Jonsson'dan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidebilirim"
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Jens Jonsson, siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktı. Danimarkalı orta saha oyuncusu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamada, "Bir Danimarkalı futbolcunun Beşiktaş veya ülkenin büyük takımlarından birinde oynaması kolay değil. Buralarda oynamak Real Madrid'de oynamak gibi. Beşiktaş'a gidebilriim ve bundan gurur duyarım" dedi.
Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte 4 sezon formasını giydiği Konyaspor'dan ayrılan Jens Jonsson, hakkında çıkan Beşiktaş iddialarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.
Ülkesinin basınına konuşan Danimarkalı orta saha, Beşiktaş'ta oynamanın kendisi açısından gurur verici olacağını belirtip, siyah-beyazlı takıma yeşil ışık yaktı.
Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için büyük bir adım olacağını kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Bir Danimarkalı futbolcunun Beşiktaş veya ülkenin büyük takımlarından birinde oynaması kolay değil. Buralarda oynamak Real Madrid'de oynamak gibi. Beşiktaş'a gidebilirim ve bundan gurur duyarım. Kendime saygım var ancak bu saatten sonra, Real Madrid beni isteyen takım olmayacak, bu kesin" dedi.
"SERGEN YALÇIN'I ÇOK İYİ TANIYORUM"
Sergen Yalçın ile daha önce Konya'da çalıştığını da belirten Jönsson, "Sergen Yalçın ile iyi ilişkim var, birlikte çalıştık. Onu çok iyi tanıyorum. Şu anda bitmeyen çok lig var ve henüz kulüpler de tam olarak ne yapacaklarını bilmiyor. Ben 7 aydır görmediğim insanları görüp, önce tatil yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Bu sezon Konyaspor formasıyla 32 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Danimarkalı yıldız, Türkiye kariyerinde ise toplam 119 maça çıkarken, 6 gol atıp 3 asist yaptı.
- 30.07.2020
- Fulham - Cardiff City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı! Falcao'nun yanına Kokorin
- Transfer gerçekleşiyor! Galatasaraylı Mustafa Kapı Burak Yılmaz'ın yanına...
- Üniversiteler ne zaman açılıyor? YÖK açıkladı mı?
- Beşiktaş'a kötü haber! UEFA'dan Karius kararı
- Bakasetas transferini yazdılar! Fenerbahçe ve Erol Bulut...
- Galatasaray'a istikrar abidesi! 20 milyon Euro'luk süper ön libero
- Yıldız isimle ilgili çarpıcı iddia! 'Kariyerini Barcelona öldürdü'
- Fenerbahçe Giuliano için CAS'a başvurdu! Arabistan'dan resmi açıklama
- Trabzon şehrinde Türkiye Kupası sevinci! Meydan doldu taştı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Jens Jonsson'dan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidebilirim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.