Jens Jonsson'dan transfer itirafı! "Beşiktaş'a gidebilirim"

Süper Lig'de sezonun sona ermesiyle birlikte 4 sezon formasını giydiği Konyaspor'dan ayrılan Jens Jonsson, hakkında çıkan Beşiktaş iddialarıyla ilgili flaş açıklamalar yaptı.

Ülkesinin basınına konuşan Danimarkalı orta saha, Beşiktaş'ta oynamanın kendisi açısından gurur verici olacağını belirtip, siyah-beyazlı takıma yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için büyük bir adım olacağını kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Bir Danimarkalı futbolcunun Beşiktaş veya ülkenin büyük takımlarından birinde oynaması kolay değil. Buralarda oynamak Real Madrid'de oynamak gibi. Beşiktaş'a gidebilirim ve bundan gurur duyarım. Kendime saygım var ancak bu saatten sonra, Real Madrid beni isteyen takım olmayacak, bu kesin" dedi.

"SERGEN YALÇIN'I ÇOK İYİ TANIYORUM"

Sergen Yalçın ile daha önce Konya'da çalıştığını da belirten Jönsson, "Sergen Yalçın ile iyi ilişkim var, birlikte çalıştık. Onu çok iyi tanıyorum. Şu anda bitmeyen çok lig var ve henüz kulüpler de tam olarak ne yapacaklarını bilmiyor. Ben 7 aydır görmediğim insanları görüp, önce tatil yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Konyaspor formasıyla 32 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Danimarkalı yıldız, Türkiye kariyerinde ise toplam 119 maça çıkarken, 6 gol atıp 3 asist yaptı.