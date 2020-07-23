Boateng'den duygusal paylaşım! Beşiktaş'a böyle veda etti
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu Kevin Prince Boateng, takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Deneyimli futbolcu vedanın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren futbolcu Kevin Prince Boateng, takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.
Beşiktaş'ın resmi sitesinden tecrübeli oyuncuya takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.
Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.
- 23.07.2020
- Güncelleme: 23.07.2020 22:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Boateng'den duygusal paylaşım! Beşiktaş'a böyle veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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