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23 Temmuz 2020, Perşembe
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Boateng'den duygusal paylaşım! 'a böyle veda etti

Boateng'den duygusal paylaşım! Beşiktaş'a böyle veda etti

ile sözleşmesi sona eren Ganalı oyuncu , takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Deneyimli futbolcu vedanın ardından hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren futbolcu , takımın bugün BJK 'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.

'ın resmi sitesinden tecrübeli oyuncuya takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Kevin Prince Boateng, hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.

  1. 23.07.2020
  2. Güncelleme: 23.07.2020 22:08
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