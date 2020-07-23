Boateng'den duygusal paylaşım! Beşiktaş'a böyle veda etti

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona eren futbolcu Kevin Prince Boateng, takımın bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde; Teknik Direktör Sergen Yalçın, teknik ekip ve futbolcularla vedalaştı.

Beşiktaş'ın resmi sitesinden tecrübeli oyuncuya takıma yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Kevin Prince Boateng, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

Boateng, yaptığı paylaşımın altına "Sadece büyük Beşiktaş ailesine çok ama çok teşekkür etmek istiyorum. Beni ilk dakikadan itibaren kendi evimde hissettirdikleri için sizi gerçekten çok özleyeceğim. Her an ve her zaman kalbimde olacaksınız" diye yazdı.

