Yıldız futbolcu, profesyonel kariyeri boyuncu sadece 2 kez sakatlandı. 2013-14'te omuz sakatlığı nedeniyle 10 maç, 2014-15'te baldır problemi sebebiyle de 5 maç sahalardan ayrı kalan Ganalı yıldız, o tarihten bu yana başka bir sakatlık problemi yaşamadı.