Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir görüşme yaptığı yıldız isimde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlı ekibin 2+1 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakan 29 yaşındaki kanat, maaş önerisine de olumlu yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:28 Güncelleme: 18.07.2020 10:49
Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir temaslarda bulunduğu yıldız isimle anlaşmaya çok yaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin transferinde sona geldi.

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki sağ kanat, siyah-beyazlı kulübün 2+1 yıllık sözleşme ve 700 bin Euro maaş teklifine olumlu yanıt verdi.

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Ganalı futbolcu, hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Edwin Gyasi bu sezon CSKA Sofya forması ile 11 resmi maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...

Yıldız futbolcu, profesyonel kariyeri boyuncu sadece 2 kez sakatlandı. 2013-14'te omuz sakatlığı nedeniyle 10 maç, 2014-15'te baldır problemi sebebiyle de 5 maç sahalardan ayrı kalan Ganalı yıldız, o tarihten bu yana başka bir sakatlık problemi yaşamadı.

Beşiktaş'ta anlaşma yakın! 2+1 yıllık imza...
DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA