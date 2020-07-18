Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, uzun süredir görüşme yaptığı yıldız isimde mutlu sona çok yaklaştı. Siyah-beyazlı ekibin 2+1 yıllık sözleşme teklifine sıcak bakan 29 yaşındaki kanat, maaş önerisine de olumlu yanıt verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
18 Temmuz 2020 Cumartesi 09:28
Güncelleme: 18.07.2020 10:49
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Teknik direktör Sergen Yalçın idaresinde yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir temaslarda bulunduğu yıldız isimle anlaşmaya çok yaklaştı.
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Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı ekip, Ganalı futbolcu Edwin Gyasi'nin transferinde sona geldi.
Bulgaristan ekibi CSKA Sofya ile sözleşmesi biten 29 yaşındaki sağ kanat, siyah-beyazlı kulübün 2+1 yıllık sözleşme ve 700 bin Euro maaş teklifine olumlu yanıt verdi.
Sol kanat ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Ganalı futbolcu, hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çekiyor.
Edwin Gyasi bu sezon CSKA Sofya forması ile 11 resmi maça çıkıp 1 gol kaydetti.
Yıldız futbolcu, profesyonel kariyeri boyuncu sadece 2 kez sakatlandı. 2013-14'te omuz sakatlığı nedeniyle 10 maç, 2014-15'te baldır problemi sebebiyle de 5 maç sahalardan ayrı kalan Ganalı yıldız, o tarihten bu yana başka bir sakatlık problemi yaşamadı.