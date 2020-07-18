Kulübü yeni sözleşme önermedi! Beşiktaş ve G.Saray peşinde
Süper Lig'de son haftalara girilirken kulüpler transfer çalışmalarına iyiden iyiye hız vermiş durumda... Özellikle ligin 4 büyük devi olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor birçok isimle temas halindeyken, Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği bir isim hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de sona yaklaşılırken Anadolu kulüpleri de çalışmalarına hız vermiş durumda. Bu sezon ilk 32 hafta itibarıyla topladığı 39 puanla 10. sırada yer alan Göztepe'de de transfer hareketliliği yaşanıyor.
Özellikle bu sezon performansıyla birçok dev kulübün dikkatini çeken tecrübeli eldiven Beto Pimparel'in durumu da belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu tamamlayacak ve sözleşmesi bitecek olan Portekizli eldiven Göztepe'den teklif almadığını açıkladı. Sporting Lizbon, Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan 38 yaşındaki eldiven katıldığı bir radyo programında Göztepe'deki geleceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İyi bir sezon geçirdiğini ve Göztepe'den teklif beklediğini ifade eden Beto, "Göztepe'yle yeni sözleşme için konuşmak istiyordum ancak böyle bir teklif gelmedi. Bu duruma çok şaşırdım. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bunu cevabını ise ancak Göztepe yönetimi verebilir" diye konuştu.
GÖZTEPE'Yİ BEKLİYOR!
Hakkındaki transfer haberlerini de değerlendiren Beto, "İlgilenilen bir futbolcu olmak güzel ancak Göztepe'yle sözleşme imzalamaya açığım. Bu ayın sonunu bekleyeceğim. Daha önce de açıkladım. Ben bu kulübü çok seviyorum. Bizler profesyonel insanlarız. Sonuçta neler yaşanır, bilemem" dedi. Beto Göztepe yönetiminin indirim talebini indirim talebini geri çevirmişti.
BEŞİKTAŞ TALİP!
Göztepeli Beto daha önce Beşiktaş başta olmak üzere birçok takımdan teklif aldığını belirtirken, "Karar veremedim. Ama Sporting Lizbon'a da dönebilirim" demişti. Kariyerinde 11 kupa kaldıran Beto; 3 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğunun yanı sıra birçok büyük zafere imza atmıştı. Portekiz Milli Takımı'nda da uzun yıllar görev yapan Beto, yaptığı penaltı kurtarışlarıyla da "penaltısavar Beto" lakabını almıştı. (Yeni Asır)
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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