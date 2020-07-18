Galatasaray 3-1 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'de 8 maç boyunca galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray, 33. haftada Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.
Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Galatasaray 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Marcelo Saracchi, Emre Akbaba ve Yunus Akgün kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Napoleoni'den geldi.
1 DAKİKADA 2 PENALTI KAÇTI!
Galatasaray, maçta 1 dakika arayla kullandığı 2 penaltı atışından da yararlanamadı. 49'da Adem Büyük'ün kullandığı penaltıyı Beto kurtarırken, Portekizli kaleci çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle penaltı tekrarlandı. İkinci penaltıda topun başına geçen Belhanda ise vuruşunda topu auta yolladı.
2 GOL İPTAL EDİLDİ!
İlk yarının 22. dakikasında Galatasaray'da Adem Büyük'ün kaydettiği gol VAR kararıyla iptal edildi. 65. dakikada Göztepe'de ise Napoleoni'nin golü VAR kararı sonrası geçerlilik kazanmadı.
FALCAO VE MUSLERA TRİBÜNDE
Galatasaray'da sezonu kapatan Fernando Muslera ve tedavisi devam eden Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, mücadeleyi tribünden takip etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
3'üncü dakikada soldan Ömer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Belhanda'nın yaptığı kafa vuruşu üstten auta gitti.
4'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Galatasaray'ın kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Seri'nin şutunda kaleci Beto topu kornere çelmeyi başardı.
17'nci dakikada Feghouli'nin ceza sahası dışından aşırtma pasıyla altıpas önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın şutunda top yandan dışarı çıktı.
22'nci dakikada Beto'ya baskı yaparak topu kazanan Adem'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak maçın hakemi Koray Gençerler, VAR uyarısı sonrası pozisyonu tekrar inceleyerek golü iptal etti.
44'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.
47'nci dakikada ceza sahası içinde Atınç'ın Feghouli'ye yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
49'uncu dakikada Adem'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Beto kornere çeldi ancak hakem Koray Gençerler, penaltı atışında Beto'nun ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltıyı tekrarlattı.
50'nci dakikada Belhanda'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
60'ıncı dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Seri'nin kullandığı serbest vuruşta top savunmadan sekerek ceza yayı önünde Sarrachi'de kaldı. Sarrachi'nin gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-0.
66'ncı dakikada sağ kanattan Tripic'in ortasında arka direkte Castro topu indirdi. Kale önünde Soner'in pasıyla topla buluşan Napoleoni'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesi Sarrachi'ye faul yapıldığı gerekçesiyle VAR'ın uyarısıyla golü iptal etti.
77'nci dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Sağ taraftan yapılan ortada Napoleoni'nin yaptığı kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.
81'inci dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Emre'nin ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti: 2-1.
90+4'üncü dakikada Halil'in ceza sahası içinden çektiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
90+7'nci dakikada Seri'nin ara pasında topla buluşan Taylan, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı. Taylan pasını boş durumdaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus topu boş kaleye gönderdi: 3-1.
Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonra erdi.
- 18.07.2020
- Güncelleme: 19.07.2020 00:31
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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